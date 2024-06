76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé à l’Assemblée nationale de lui mettre à disposition, trois (03) députés pour la Commission ad hoc pour le contrôle et la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du Domaine public maritime (DPM) à Dakar. Mais le chef du gouvernement s’est vu opposer à un refus du Parlement.

Le Parlement décline une sollicitation d’Ousmane Sonko au Sénégal

Le Parlement du Sénégal n’a pas donné avis favorable à la demande du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier avait souhaité les députés pour participer aux travaux de la Commission ad hoc pour le contrôle et la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du Domaine public maritime (DPM) à Dakar.

Pour justifier ce refus, le bureau de l’Assemblée nationale fait cas de la Constitution en son article 59. Les parlementaires ont jugé inopportun de participer à ces travaux en évoquant la séparation des pouvoirs. Toutefois la représentation nationale tient à préciser qu’elle attache du prix aux initiatives du gouvernement ayant trait à la transparence et la légalité.

Pour rappel, l’article 165 du code électoral lequel donne la possibilité au gouvernement de choisir trois députés pour siéger au sein de la Commission ad hoc. C’est donc en référence à cela que Ousmane Sonko fait la demande à l’Assemblée nationale. Mais celle-ci a malheureusement opposé un refus.