76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a nommé plusieurs personnalités à la Primature. Il s’agit d’un nombre important de conseillers de ministres qui a presque la taille d’un gouvernement en miniature à la Primature.

Ousmane Sonko nomme une vingtaine de conseillers de ministres à la Primature du Sénégal

Le chef du gouvernement a fait appel à plusieurs personnalités qui sont professionnels dans les domaines de la santé, la sécurité, du pétrole, la défense, des mines, la diplomatie, des finances, du budget, la communication, la planification, la coopération internationale, des programmes spéciaux. Ousmane Sonko les a tous promus au poste de Conseillers à la Primature en liaison avec chaque département ministériel et secrétariat d’Etat.

Selon la note de nomination ont été prononcées par Ousmane Sonko en vue de lui permettre « d’optimiser » ses relations avec les ministres et les secrétaires d’Etat. Ainsi, les Conseillers promus sont appelés à travailler en collaboration avec leurs proches collaborateurs dans les ministères et de leur apporter tout le soutien nécessaire. Etant tous des professionnels dans leur domaine, ces derniers seront invités à apporter leur expertise en ce qui concerne toute les questions techniques relatives à leur secteur. Toute chose qui pourrait faciliter une collaboration étroite et efficace entre les ministères, Secrétariat d’Etat et la Primature.