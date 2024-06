76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Ousmane Sonko a répondu au député Guy Marius Sagna, un cadre du Pastef qui l’a interpellé sur sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale en l’état des choses.

Sénégal : Ousmane Sonko ne prononcera pas sa DPG devant cette Assemblée nationale

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko ne compte pas tenir sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Interpellé par le député Guy Marius Sagna, Ousmane Sonko n’a pas tardé à faire connaître sa position.

Pour le Chef du gouvernement, le cadre institutionnel actuel ne permet pas en l’état de tenir la déclaration puisque les dispositions n’existent plus dans le règlement de l’Assemblée nationale depuis la suppression du poste de Premier ministre. Si la représentation nationale ne réintègre dans les dispositions liées au Premier ministre, Ousmane Sonko assure qu’il ne tiendra pas sa déclaration.

Cependant, il se dit prêt à faire cet exercice devant une assemblée constituante. « En cas de carence de l’Assemblée, d’ici le 15 juillet 2024, je tiendrai ma Déclaration de Politique générale devant une assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, de partenaires du Sénégal et d’un jury composé d’universitaires, d’intellectuels et d’acteurs citoyens apolitiques. Ce sera l’occasion d’un débat libre, ouvert et, à coup sûr, de qualité largement supérieure », a promis Sonko.