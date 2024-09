Après la polémique sur le port du voile, Ousmane Sonko entend formaliser les comportements vestimentaires dans les écoles sénégalaises. Lors du dernier conseil interministériel, le Premier ministre a chargé le ministre de l’Éducation de prendre des mesures en ce sens.

Sénégal : Ousmane Sonko veut bannir la discrimination vestimentaire dans les écoles

Un arrêté ministériel est en préparation pour mettre fin à l’anarchie vestimentaire dans les écoles du pays. Ce texte, attendu avant le 27 septembre 2024, devra être conforme à la Constitution sénégalaise. « Il est essentiel que, au-delà de la question des uniformes, l’État veille à éliminer toute forme de discrimination liée à l’apparence vestimentaire des élèves », a précisé le Premier ministre.

Cette déclaration fait écho à la position de Sonko sur le port du voile. Il avait fermement affirmé qu’il n’était plus acceptable que certaines écoles refusent l’accès aux filles voilées. « Au Sénégal, nous ne permettrons plus à certaines institutions d’interdire le voile. Quiconque refusera d’accepter une fille à cause de son voile en subira les conséquences », avait-il prévenu.

Ousmane Sonko est convaincu que cet arrêté mettra un terme aux controverses et empêchera toute forme de discrimination dans les établissements scolaires, y compris les écoles internationales, qui devront également se conformer à cette nouvelle règle. « Elles sont sur le territoire sénégalais. Seules les ambassades sont considérées comme territoire étranger. Ces écoles devront appliquer les décisions prises par le Sénégal », a-t-il conclu.