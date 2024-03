Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a annoncé sa démission du poste de Secrétaire général du Pastef, conformément aux règles internes du parti. Cette décision intervient après sa victoire à l’élection présidentielle.

Sénégal : Bassirou Diomaye n’est plus Secrétaire général du Pastef

Conformément aux statuts établis par le Pastef, tout membre élu président de la République se voit interdire de cumuler cette fonction avec une autre au sein du parti. Ainsi, dès le lendemain de son élection à la présidence, Bassirou Diomaye Faye a pris la décision de démissionner de son poste de Secrétaire général du parti, qu’il occupait depuis octobre 2022 suite à une restructuration interne.

Cette initiative, bien que requise par les règles internes du Pastef, revêt une importance symbolique considérable dans le paysage politique sénégalais. Elle témoigne d’un engagement résolu envers la transparence et l’intégrité institutionnelle, ainsi que d’une volonté de rompre avec les pratiques de cumul des fonctions de pouvoir.

La pratique du cumul des fonctions de Président de la République et de Président de parti a longtemps été critiquée par de nombreux acteurs politiques, y compris dans les conclusions des Assises Nationales. Ces dernières avaient proposé la séparation des rôles du chef de parti et du président de la République, afin de clarifier la distinction entre les intérêts partisans et l’intérêt national.

Il est intéressant de noter que cette décision contraste avec le mandat précédent, où le président sortant, Macky Sall, est resté président de l’Alliance pour la République (APR) pendant toute la durée de son mandat présidentiel.