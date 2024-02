La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a exprimé sa préoccupation quant au report des élections présidentielles au Sénégal. La CEDEAO exhorte les classes politiques sénégalaises à engager un dialogue constructif et à faire preuve de transparence dans le processus électoral.



Report des élections présidentielles au Sénégal : la CEDEAO réagit

Le Sénégal devait organiser les élections présidentielles le 25 février 2024, mais elles ont été reportées à une date ultérieure pour plusieurs motifs. Ce report a suscité des interrogations quant à la préparation du pays pour les élections et la stabilité politique.

En effet, juste après le report des élections professionnelles par le Président Macky Sall, la CEDEAO lance un appel et exhorte l’ensemble des classes politiques à plus de dialogue et de transparence.

Pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance en Afrique de l’Ouest, la CEDEAO a appelé les factions politiques au Sénégal à mettre de côté leurs différences et à travailler ensemble pour garantir des élections libres et équitables.

La transparence étant un élément clé pour assurer la confiance des électeurs dans le processus électoral, il urge que des conjonctures soient trouvées pour progresser le processus électoral au Sénégal.

En réalité, la CEDEAO encourage les autorités sénégalaises à mettre en œuvre des mesures garantissant la transparence, notamment en ce qui concerne la gestion des differends, la préparation des listes électorales et la gestion des ressources.

En outre, la commission a souligné l’importance de la liberté d’expression et de la participation politique de tous les acteurs, y compris les médias et la société civile. Pour rappel, il faut noter que le report des élections présidentielles a été annoncé par le Président sortant le samedi 03 février 2024.

Face à cette situation, la commission appelle toutes les parties prenantes à s’engager pleinement dans le dialogue et à travailler ensemble pour promouvoir la démocratie et la stabilité dans le pays.