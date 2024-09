Au Sénégal, plusieurs personnalités ayant servi sous le régime défunt du président Macky Sall font actuellement face à une interdiction de sortie du territoire national. Il s’agit d’une mesure prise par les actuelles autorités du pays avec à leur tête le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.

Plusieurs personnalités du régime de Macky Sall interdites de quitter le Sénégal

Selon les informations publiées par le média sénégalais Le Témoin, environ 200 personnes sont frappées par la mesure d’interdiction de sortie du territoire. Dans cette liste, on note d’anciens ministres de Macky Sall, des directeurs de l’Administration générale et de l’équipement (DAGE), des directeurs de société, des entrepreneurs, mais aussi des hommes d’affaires.

À en croire le média local, la féministe Gabrielle Kane figure bien dans cette liste. Aussi, des ex-ministres comme Antoine Diome de l’intérieur, Cheikh Oumar Anne de l’Éducation nationale et le frère de l’ex-président de la République du Sénégal Aliou Sall, sont victimes de cette mesure. L’ex-DG des Domaines et de l’ONAS, Moussa Sow du PUMA, Me Moussa Bocar Thiam, Mame Boye Diao, Mame Mbaye Niang (qui se trouverait au Maroc), Samuel Sarr, Farba Ngom et Mamagou Guèye sont également dans le viseur du régime en place.

À noter que de nombreuses autres personnalités sont visées par la mesure d’interdiction de quitter le Sénégal. Si les raisons officielles de ces mesures n’ont pas été officiellement communiquées, plusieurs hypothèses circulent. Selon certaines sources, ces interdictions seraient liées à des enquêtes en cours pour voir clair dans leur gestion au moment où ces personnalités étaient en fonction.