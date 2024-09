Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a réagi au rejet de son projet de révision de la Constitution. À travers un communiqué publié par la présidence de la république, le porte-parole a annoncé que le chef de l’État a pris acte de la décision des députés de la majorité parlementaire.

Bassirou Diomaye Faye répond au rejet de la révision de la constitution du Sénégal

Le chef de l’État du Sénégal a brisé le silence suite au rejet de son projet de révision de la loi fondamentale. À en croire le communiqué de la présidence de la république, ce rejet du projet de loi portant révision de la Constitution prouve que les députés de la majorité ne sont pas en phase avec les aspirations du peuple sénégalais.

» Le rejet du projet de loi portant révision de la Constitution, visant la dissolution du HCCT et du CESE renseigne à suffisance, s’il en est besoin, sur la rupture profonde entre les députés de la majorité et les aspirations populaires qui se sont massivement exprimées lors de l’élection présidentielle du 24 mars 2024″, indique le communiqué.

Le ministre, porte-parole du gouvernement, Ousseynou Ly indique donc que « le président de la République prend acte de la décision des députés de la majorité et réaffirme son engagement à œuvrer pour l’expression des positions politiques plurielles, essentielle au jeu démocratique et à l’équilibre des pouvoirs ».

Pour rappel, Bassirou Diomaye Faye a initié le projet portant révision de la constitution pour supprimer les institutions comme le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Des institutions qui, selon le chef de l’État, sont budgétivores et dont la suppression permettra une rationalisation des charges de l’État.

Un échec qui va certainement amener Bassirou Diomaye Faye à prendre désormais au sérieux son option de dissolution de l’Assemblée nationale. Ainsi, une réorganisation des élections législatives lui permettrait d’avoir la majorité en vue d’appliquer les réelles aspirations du peuple.