Encore quelques heures et l’investiture de Bassirou Diomaye Faye sera une réalité. Au niveau de l’organisation, tout est prêt pour la tenue effective de la cérémonie qui va se dérouler en plusieurs étapes.

Elu 5e président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye prend service ce mardi des mains de son prédécesseur Macky Sall. Le Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) est prêt à accueillir l’évènement, notamment l’étape de la prestation de serment. La salle brille aux couleurs du Sénégal, avec les images du nouveau Chef d’Etat.

La cérémonie de prestation de serment sera marquée par plusieurs étapes importantes. Il convient de rappeler qu’il s’agit en réalité d’une séance publique du Conseil constitutionnel ; les sept sages seront donc à l’œuvre. La cérémonie sera ouverte par le président du Conseil constitutionnel qui va rappeler les dispositions constitutionnelles et l’importance de la prestation de serment.

Après cette première étape, le nouveau président élu sera invité à prendre la parole. Main droite levée, Bassirou Diomaye Faye va prêter serment en prononçant la formule consacrée à cet effet.

Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine.

Formule consacrée pour la prestation de serment