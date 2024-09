Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko a tenu une rencontre avec les membres de la Primature, ce mercredi 4 septembre. À cette occasion, le chef du gouvernement a fait une annonce concernant le fonctionnement du HCCT et du CESE.

Vers la prise d’un décret pour bloquer le fonctionnement du HCCT et du CESE au Sénégal

Suite au rejet du projet de révision de la constitution du Sénégal portant dissolution du HCCT et du CESE par l’Assemblée nationale, le président de la République envisage une autre mesure. En effet, Ousmane Sonko a annoncé qu’un décret sera pris pour suspendre les activités de ces institutions. Ceci, en attendant l’installation de la prochaine Assemblée nationale après la dissolution de celle actuelle qui ne va certainement plus tarder.

« Je vous informe en exclusivité que le président de la République (Bassirou Diomaye Faye, ndlr), probablement aujourd’hui, prendra des décrets pour remercier les présidents de ces institutions et arrêter leur fonctionnement, de sorte qu’aucun crédit ne puisse être alloué à leur activité », a laissé entendre Ousmane Sonko.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait introduit un projet de révision de la constitution du Sénégal portant dissolution du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et Environnemental (CESE). Mais avec 83 voix pour le rejet et 80 contre, les parlementaires ont marqué leur opposition à cette réforme constitutionnelle qui aurait entraîné la disparition de deux organes consultatifs importants.

Par ailleurs, cette décision marque la fin de l’épisode qui a commencé le 26 août dernier, provoquant plusieurs réactions dans l’univers politique au Sénégal.