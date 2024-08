Au Sénégal, dans la ville de Saly, un ressortissant français, âgé de 73 ans, est interpellé par la police. De lourdes accusations pèsent sur le septuagénaire. Il est poursuivi pour « détournement de mineurs, acte contre-nature, pédophilie et outrage aux bonnes mœurs ».

Les faits relatés font froid dans le dos ! S’il est reconnu coupable, le Français risque gros dans ce dossier de mœurs. Selon Senenews, le mis en cause serait coutumier des faits d’abus sexuels sur de jeunes garçons.

Lundi dernier, le Français G. Rigaud a été pris presque la main dans le sac, alors qu’il était en compagnie d’un garçon (P. Samba) à son domicile. Les deux étaient tous nus. Lorsque les policiers ont toqué à sa porte, il a fait croire qu’il était seul. Les agents ont par la suite découvert le jeune garçon après une fouille dans la maison.

Conduit au commissariat avec l’accusé, P. Samba fait des accusations. Selon les propos du garçon, rapportés par L’OBS, G. Rigaud aurait pris pour habitude de faire des attouchements sexuels à des garçons dont l’âge varie de 10 à 14 ans. Son mode opératoire consiste à proposer une partie de baignade dans sa piscine aux victimes. Il profiterait de ces occasions pour abuser sexuellement des enfants moyennant 1000 FCFA ou 2000 FCFA.

P. Samba a cité les noms de deux de ses camarades qui auraient subi le même sort que lui. Il s’agit des nommés M. Gueye (10 ans) et M. Diallo. Interpellés par la police, ces deux confirment les révélations de P. Samba et font des déclarations accablantes contre le Français. M. Gueye dit avoir surpris son ami M. Diallo dans la chambre de G. Rigaud en plein acte. M. Diallo a avoué ce récit et ajoute que cela s’est produit plusieurs fois.

Après sa garde à vue au commissariat, le Français a été déposé en prison en attendant son procès.