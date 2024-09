Un nouveau drame de la route vient endeuiller le Sénégal. Ce mercredi 11 septembre 2024, un minicar s’est renversé sur l’autoroute Ila Touba, causant la mort d’une personne et faisant plusieurs blessés.

Sénégal : un mort et plusieurs blessés enregistrés dans un accident de circulation

Selon les premiers éléments de l’enquête, le minicar aurait perdu le contrôle, provoquant un accident qui a malheureusement coûté la vie à un passager et blessé plusieurs autres.

Ce violent accident survient alors que le pays n’a pas encore terminé de pleurer les victimes d’un précédent drame survenu à Ndiama Fall, dans le département de Bambey, ayant fait 16 morts et 36 blessés.

Face à la recrudescence de ces accidents, le ministre des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, avait annoncé des mesures renforcées, notamment l’intensification des contrôles routiers, l’accélération des projets de vidéo-verbalisation et la modernisation des centres de contrôle technique. Cette stratégie, selon les autorités, permettra de sensibiliser les usagers de la route et de réduire le nombre d’accidents.