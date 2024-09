Du 5 au 12 septembre 2024, des représentants du FMI ont séjourné au Sénégal. Pendant leur séjour, les émissaires de l’institution financière ont évalué les perspectives économiques de Dakar. Selon le rapport des experts, elles ne sont pas rassurantes.

Économie en crise au Sénégal : que propose le FMI pour éviter le pire ?

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Sénégal. Le Fonds monétaire international (FMI) révise à la baise les prévision de croissance du pays. Une mission du FMI a constaté que l’activité économique a régressé au premier semestre de l’année en cours. Pour le reste de l’année, les experts estiment que les perspectives s’annoncent difficiles.

La situation budgétaire devrait se détériorer en raison de la baisse des recettes et de l’augmentation des dépenses consacrées aux subventions énergétiques et aux paiements d’intérêts. FMI

Le FMI recommande aux autorités sénégalaises de prendre des mesures audacieuses pour faire face à la difficulté économique et reprendre la main sur la gestion efficace de la dette publique. Il suggère particulièrement « la rationalisation des exonérations fiscales et la suppression progressive des subventions énergétiques non ciblées et coûteuses ».

Une économie qui progresse lentement

Au premier semestre de l’année 2024, l’économie sénégalaise a progressé plus lentement que prévu, avec un PIB réel de 2,3 %. Les experts du FMI expliquent cette décélération par la faiblesse des secteurs minier, de la construction et de l’agro-industriel. Ils ont noté qu’une diminution de l’inflation qui a atteint en moyenne 2,2 %, tandis que les recettes budgétaires ont été inférieures aux attentes, conduisant à un creusement du déficit.

Les perspectives pour 2024 restent incertaines avec une croissance du PIB projetée à 6 %, inférieure aux 7,1 % initialement prévus. Le déficit budgétaire pourrait dépasser 7,5 % du PIB, bien au-delà de l’objectif de 3,9 %. Le FMI recommande des mesures telles que la réduction des subventions énergétiques et la rationalisation des exonérations fiscales pour stabilisateur.

Des efforts salués

Les efforts du Sénégal pour se conformer aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ont été salués par le FMI. Cette avancée majeure devrait renforcer la confiance des investisseurs étrangers et favoriser l’attractivité économique du pays.

Les autorités annoncent des mesures vigoureuses

Les autorités sénégalaises ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les réformes soutenues par le FMI, en mettant l’accent sur la transparence, la bonne gouvernance et la responsabilité publique. Elles ont également informé le FMI que l’audit général des finances publiques est presque terminé. Les conclusions de cet audit devraient faciliter la mise en place de mesures rigoureuses pour réduire le déficit budgétaire.