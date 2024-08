Au Sénégal, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a dissous la Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT). Quelques heures après, les raisons de cette décision sont connues.

Bassirou Diomaye Faye justifie la dissolution de la Commission nationale du dialogue des territoires au Sénégal

On en sait un peu plus sur les raisons de la suppression de la Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT). Dans un communiqué, la présidence de la république a donné les motifs de cette décision prise par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye. En effet, la note indique que la décision du chef du régime de Dakar s’inscrit dans la droite ligne de la poursuite de la rationalisation des dépenses publiques et à renforcer l’efficacité de la gouvernance publique. Et ceci, à travers une réorganisation institutionnelle des organes de l’État.

À noter que le décret du 7 août 2024 qui dissout la CNDT présidée par Benoît Sambou, précise tout de même que « les ressources budgétaires, les biens mobiliers, ainsi que les archives et autres documents de l’entité dissoute sont désormais transférés au secrétariat général de la Présidence de la République du Sénégal ».