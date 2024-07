Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye va retourner en France. Pour cette nouvelle visite du chef de l’État sénégalais à Paris, la véritable raison est connue.

Bassirou Diomaye Faye invité aux Jeux Olympiques de Paris 2024

On en sait un peu plus sur la raison du nouveau déplacement du président Bassirou Diomaye Faye en France. Contrairement à son voyage de juin dernier où il était invité par les organisateurs du Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales, l’actuel homme fort du Sénégal est invité cette fois-ci par son homologue français Emmanuel Macron. Il se rendra donc le 24 juillet à Paris sur invitation du président de la République française et de Thomas Bach, président du comité international d’organisation (CIO) pour prendre part au sommet international sur « Sport pour le développement durable ».

Le président Bassirou Diomaye Faye profitera de sa présence dans la capitale française pour assister à la cérémonie officielle d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris (JO 2024), prévue le 26 juillet 2024. Ce sera donc un honneur pour les athlètes sénégalais de pouvoir démarrer la compétition en présence de leur chef d’État. Toute chose qui leur donnera beaucoup plus de courage et de détermination à fortement batailler pour retourner au pays avec plusieurs médailles, et en or surtout.

Aux dernières nouvelles, le successeur de Macky Sall a quitté Dakar ce matin avec sa seconde épouse Absa Faye pour répondre à l’invitation de son homologue. Une manière d’équilibrer les choses avec ses deux épouses, puisque son dernier voyage en France était avec sa première épouse. À noter qu’au cours du sommet international, les différentes contributions du premier citoyen du Sénégal seront certainement prises en compte pour le développement du port dans le monde.