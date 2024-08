Au Sénégal, la transparence est de mise sous l’ère Bassirou Diomaye Faye. Ainsi, les salaires du Premier ministre Ousmane Sonko, les membres du gouvernement ainsi que ceux des présidents d’institutions sont également connus, à la suite des émoluments du chef de l’État dont le public connaît déjà.

Avec 4 millions pour le PM Ousmane Sonko, voici les salaires des ministres et présidents d’institutions au Sénégal

Tout comme le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye, on connaît désormais les salaires du Premier ministre Ousmane Sonko, des ministres ainsi que pour les présidents des institutions de la république. Selon le journal officiel publié le 31 juillet dernier, le chef du gouvernement est à un peu plus de 4 millions FCFA comme salaire mensuel. Ce dernier peut bénéficier d’une ligne de crédit réservée à la pure discrétion du président de la République, étant donné que la nomenclature budgétaire dans le pays ne confère pas de fonds politiques pour le poste de Premier ministre.

De leurs côtés, les ministres sont rémunérés à un montant net de 3,8 millions FCFA le mois. Il faut notifier que les ministres d’État sont un peu au-dessus de leurs collègues. Ils reçoivent 4 millions FCFA comme salaire net par mois. Aussi, certains ministres bénéficient de quelques avantages supplémentaires selon les différentes activités greffées à leurs fonctions de ministre.

Ainsi, pour le fait d’appartenir au Conseil des ministres de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), le ministre de l’Hydraulique du Sénégal perçoit 1,5 million. Le ministre des Finances peut se retrouver jusqu’à 25 millions FCFA, hormis les fonds communs. Car, au regard de son statut, ce dernier occupe des fonctions d’administrateur au sein de plusieurs institutions financières du pays.

Pour ce qui concerne les présidents des autres institutions de la république du Sénégal, il faut noter qu’ils perçoivent un salaire net similaire à celui du chef de l’État (4,8 millions FCFA). Mais ils peuvent bénéficier de certains avantages qui pourraient augmenter leurs revenus jusqu’à 15 millions FCFA et même au-delà, de manière mensuelle. Les institutions concernées sont surtout le Conseil économique, social et environnemental (CESE), l’Assemblée nationale et le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT).