Le salaire mensuel de Bassirou Diomaye Faye dans ses nouvelles fonctions de président de la République du Sénégal, est enfin dévoilé. Le chef de l’État, dans sa dynamique de rendre transparente sa gestion, a rendu public le montant qu’il perçoit à la fin de chaque mois en tant que président.

Voici ce que gagne Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal

On en sait un peu plus sur la rémunération du chef de l’État du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye touche un salaire à sept chiffres en tant que président de la République du Sénégal. Selon les informations extraites de sa déclaration de patrimoine, il perçoit un salaire mensuel brut de 4 859 302 FCFA. Selon des sources locales, certains hauts fonctionnaires toucheraient plus que ce montant.

Au regard des gros salaires attribués à certains présidents sur le continent, on pourrait estimer que le salaire de Diomaye Faye est insignifiant. Il convient quand même de signaler que la fonction de président rime avec des avantages. Presque toutes les charges du président sont déjà couvertes par l’Etat. Bassirou Diomaye Faye n’est donc pas dans le même contexte que les salariés lambdas qui doivent toujours prendre en charge à partir de leur rémunération.

Inspecteur des impôts de profession, le président sénégalais s’emploie à donner un exemple de transparence et de traçabilité. Pendant la campagne présidentielle, il avait déjà publié sa déclaration de patrimoine. Dès son entrée en fonction, il a également tenu informé les instances compétentes de l’état de son patrimoine.