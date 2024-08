La star burkinabè Floby est sortie très récemment du silence pour répondre à Sofiano. Ce dernier avait lancé des propos provocateurs à l’encontre du musicien. Quoique bousculé, Floby a opté pour la sérénité.

Floby répond avec sérénité aux déclarations de Sofiano

Floby a répondu aux déclarations de son compatriote Sofiano. Ce dernier, sur un plateau-télé, avait déclaré être plus fort que lui. « Dire que je suis plus fort (que Floby), je le dis à haute voix, je suis plus talentueux et fort que Floby. Seul le minable va se négliger devant un autre…Floby, sois un exemple comme Diamond Platnumz… », avait-il déclaré en juillet au cours de l’émission ‘’l’Apéro’’.

Ces propos ont été jugés discourtois par des mélomanes. Des mots qui avaient suscité également une vive polémique puisque dans le showbiz au pays des hommes intègres, Sofiano est connu comme un ‘’bon petit’’ de Floby. Les deux sont en effet à l’image de ce qu’était DJ Arafat pour Ariel Sheney.

Depuis, la réaction de Floby était très attendue. En guise de réponse aux propos jugés arrogants par des observateurs, Floby a plutôt opté pour la sagesse et la courtoisie. « Moi, je ne cherche pas à être fort pour dire la vérité. Tout ce que je cherche, c’est faire ma musique, c’est tout. Vomir ce que j’ai en moi, c’est tout ce que je sais faire, j’ai un album à promouvoir, c’est ce qui m’intéresse, je ne suis pas un artiste de buzz », a-t-il sagement confié.

Artiste burkinabè, Floby fait souvent des tours du côté de la Côte d’Ivoire. Il n’y a pas longtemps, l’artiste a confié que c’est en Côte d’Ivoire a reçu meilleur paie depuis le début de sa carrière. « Mon plus gros cachet en un spectacle, c’était au Palais de la culture de Treichville. Initialement, le cachet convenu contractuellement était de 5 millions de francs CFA. Cependant, suite à ma performance exceptionnelle, le promoteur a été tellement impressionné qu’il a décidé de me récompenser avec un million supplémentaire, portant ainsi mon cachet total à 6 millions de francs CFA. Cet événement reste à ce jour, la plus grande rémunération que j’ai reçue pour un seul spectacle », avait déclaré Floby.