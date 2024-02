Le gouvernement allemand a réagi face à la situation sociopolitique du Sénégal. Ainsi, la réaction du porte-parole du ministère des Affaires étrangères allemand exprime une préoccupation face à la situation du pays, marquée par des tensions après le discours du président Macky Sall abrogeant le décret fixant la date de l’élection présidentielle.

Situation au Sénégal : le gouvernement Allemand réagit

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères allemand souligne de l’importance pour les Sénégalaises et les Sénégalais de pouvoir poursuivre le processus électoral et de choisir leurs dirigeants de manière démocratique.

PUBLICITÉ

En effet, le gouvernement allemand appelle le gouvernement sénégalais à garantir des élections transparentes et inclusives, conformément aux normes de l’État de droit. Ainsi, la position de l’Allemagne semble être alignée sur celle de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) et de l’UA (Union africaine) en faveur du respect des principes démocratiques et de l’État de droit.

Parlant de la tradition démocratique du Sénégal, le porte-parole rappelle que le pays a été un modèle de stabilité politique dans une région souvent marquée par des crises. Ainsi, l’appel est lancé à toutes les forces politiques pour préserver cette tradition démocratique même dans des moments difficiles.

Par ailleurs, cette déclaration du gouvernement allemand souligne un soutien à la démocratie au peuple en crise et appelle à la résolution pacifique des tensions politiques, soulignant l’importance du respect des principes démocratiques et de l’État de droit pour garantir la stabilité et la paix dans la région.