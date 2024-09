Faustin-Archange Touadéra ne rentrera pas à Bangui, les mains vides. La Chine a décidé de mettre la main à la poche, à hauteur de 200 millions de yuans. L’information, a été rendue publique ce 6 septembre 2024, par la Présidence de la République Centrafricaine.

Cette aide multiforme Chinoise pourrait aussi servir, à la réhabilitation « dans les meilleurs délais de l’hôpital de l’Amitié et du bâtiment du Ministère des Affaires Etrangères » en Centrafrique. Un autre volet de l’aide sera utilisé pour, « financer la ligne ferroviaire Chine-Cameroun- Centrafrique », a expliqué le communiqué.

Au chapitre des bonnes nouvelles toujours, la Chine a décidé « d’appliquer un tarif douanier de 0% sur tous les produits Centrafricains exportés vers la Chine ». L’appui Chinois a été aussi sollicité pour, « l’allègement de la dette », la construction de l’Amphithéâtre à l’Université de Bangui et la construction d’un barrage hydroélectrique dans la région de la Lobaye en Centrafrique.

Coté Chinois, les autorités ont demandé, « le redémarrage du champ pétrolier » dans le nord de la Centrafrique. Une garantie Centrafricaine est exprimée pour, « la protection et la sécurité des personnes et des biens chinois investis » en Centrafrique. Un soutien militaire de la Chine, est envisagé par la formation des Forces de défense et de Sécurité. L’objectif, c’est d’aboutir à « une paix durable » et faire de la Centrafrique, « un environnement plus sûr pour le peuple centrafricain voire pour les entreprises Chinoises » dans le pays.

Le geste Chinois, se justifie par l’idée selon laquelle, la Centrafrique est « un très bon partenaire » de la Chine et, « nous allons travailler la main dans la main », a expliqué le Président XI Jinping.

Faustin-Archange Touadéra, a exprimé sa satisfaction à l’annonce de la formation des éléments des Forces Armées Centrafricaines (FACA). Il rappelle, que la Chine reste, l’une des nombreux artisans qui ont ouvré pour, « la levée totale de l’embargo sur les armes » en Centrafrique. Ce dernier, « se dit honoré et satisfait de la coopération bilatérale tant dans le domaine de la santé, de l’agriculture, de l’éducation que des infrastructures » entre les deux pays.

Faustin-Archange Touadéra qui a bouclé ses séries de rencontres avec le Président du Parlement Chinois, a finalement obtenu de ce dernier, la confirmation de la ferme volonté de Xi Jinping, « de tout mettre en œuvre pour le démarrage rapide de tous ces chantiers » en Centrafrique.

En rappel, ce 9e Forum sino-africain, a été organisé du 4 au 6 septembre à Pékin en Chine. Ce Forum, était concentré sur les technologies vertes, les infrastructures et l’économie numérique. Au terme de la réunion, une promesse d’aide financière de 50 milliards de dollars de la part de la Chine, est annoncée pour le continent Africain.