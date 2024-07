Plusieurs dirigeants africains sont annoncés en Chine du 04 au 06 Septembre 2024 pour le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) en chine.

Diplomatie: le Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine 2024 se tiendra du 4 au 6 septembre en chine

Le Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) 2024 se tiendra du 4 au 6 septembre à Beijing, a annoncé mardi Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le thème du sommet est « S’associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau », a indiqué la diplomate, ajoutant que les dirigeants des membres africains du FCSA participeraient au sommet à l’invitation du forum. Elle ajoute également que « Des représentants d’organisations régionales africaines et d’organisations internationales pertinentes participeront aux événements du forum ».

Le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) est un sommet important qui réunit des dirigeants africains et chinois pour discuter de la coopération et des partenariats entre l’Afrique et la Chine. Lors de ce sommet, plusieurs chefs d’État africains sont attendus en Chine pour participer aux discussions sur divers sujets tels que le développement économique, les investissements, les infrastructures, la santé et l’éducation.