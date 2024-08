Eunice Zunon est en préparation pour son spectacle aux Folies Bergères à Paris en France le 8 septembre prochain. Pour la réussite de son événement, l’humoriste n’a pas eu honte d’inviter son ancien fiancé, Tenor.

Eunice Zunon, ce beau message pour inviter Tenor aux Folies Bergères

Ces derniers jours, Eunice Zunon est constamment présente sur les réseaux sociaux. Le but ? Informer, réinformer et sensibiliser ses followers le grand rendez-vous du 08 septembre 2024 aux Folies Bergères à Paris en France. Pour porter plus loin sa publicité, Eunice Zunon a opté pour une belle initiative : celle de la réconciliation.

En effet, Eunice Zunon a invité les personnes avec lesquelles elle a connu des crises. En premier, le rappeur camerounais Tenor, son ancien compagnon et ancien fiancé. « Tenor Ebanflang, même si je ne te parle pas, je t’invite à ma comédie musicale ce 8 septembre à Paris, aux folies Bergères. Après on va régler nos histoires deux places« , a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Yvidero, la warraba est la suivante visée par Eunice Zunon. « Toi Ivy, dès que tu as une occasion de m’attacher surtout dans ton émission tu sautes dessus. J’ai spectacle à Paris, du coup tu as problème d’yeux ? Je t’invite einh, viens tu vas trouver argument encore pour parler, tu me manques.« , a écrit l’humoriste.

Ce n’est pas un secret pour tous que ces deux personnalités du showbiz africain ont connu des crises avec Eunice Zunon, Yvidero à Jacqueville lors du tournage d’une émission et Tenor en France, à l’occasion d’une bagarre qui devait définitivement mettre fin à leurs relations.