Dans le but de lutter contre l’oisiveté des élèves et des étudiants en Côte d’Ivoire, le gouvernement a mis en place un projet appelé programme spécial stage d’immersion qui est à sa deuxième édition. Ainsi, pour le compte de cette deuxième phase, plus de 20 000 élèves et étudiants seront enregistrés.

Stage d’immersion en Côte d’Ivoire : Mamadou Touré invite les élèves et étudiants à s’inscrire

Plus de 2 0000 élèves et étudiants vont bénéficier de la deuxième phase du Programme spécial stage d’immersion en Côte d’Ivoire. Un projet qui vise à accompagner des élèves et étudiants de tous types d’enseignements, âgés de 15 à 30 ans, durant la période des vacances scolaires.

La deuxième phase a été lancée, le mardi 25 juin 2024 à Abidjan-Plateau, par les ministres Mamadou Touré de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique et Mariatou Koné de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation. Les inscriptions ont commencé dès le premier jour du lancement et sont entièrement gratuites.

Pour s’inscrire, il suffit de se connecter à la plateforme de l’Agence emploi jeune, dans les directions départementales des ministères impliqués, dans les sous-préfectures et préfectures sur l’ensemble du territoire national. Selon le chronogramme du programme, les premières mises en stages seront faites dès la mi-juillet. Les élèves et les étudiants sont invités à se mobiliser autour de ce programme d’envergure, déclare le ministre Mamadou Touré.

Par ailleurs, les bénéficiaires de ce programme percevront 45 000 FCFA au terme du stage. Pour le ministre, « ce programme vise la découverte et la familiarisation avec le milieu professionnel durant un mois ». Pour rappel, la première phase de ce projet a touché plus de 11190 bénéficiaires.