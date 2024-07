66 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Entre le studio et le terrain, Stevenson Oualaud ne recule devant aucun danger pour le plaisir de ses fans. Les auditeurs du village Ngougoua, à 20 kilomètres sur la route de Mboko et à la sortie Sud-est de Bangui, ont fait une heureuse rencontre ce 2 juillet 2024 avec le célèbre journaliste Centrafricain. Depuis un certain temps, Stevenson Oualaud est devenu une sorte de « Globe-trotter » qui n’hésite pas, à balader son micro à travers la Centrafrique.

Pour ce déplacement au village Ngougoua, la philosophie du journaliste est très simple. Et pour cause explique Stevenson Oualaud, quand les cris des auditeurs parviennent à nos oreilles, nous n’hésitons pas à partir, « sans se soucier des dangers sur notre chemin ni des démons de la forêt profonde, à la rencontre des centrafricains de l’intérieur ». « Colons dans son propre pays », ironise Stevenson Oualaud.

Si chaque semaine Steveson Oualaud abandonne le confort du studio, c’est pour une bonne cause. Selon lui, « je visite des villages, pour avoir des renseignements exacts sur la création, l’évolution et les difficultés de ces villages » en Centrafrique. Les renseignements recueillis par le célèbre journaliste centrafricain, sont exploités à travers ses émissions, « Tango Yaba Wendo », « A vous la parole » et, « Tatara ti sewa ». Des émissions qui sont diffusées, sur Radio Ndeke Luka.

Pour ce déplacement du 2 juillet 2024 au village Ngougoua, Steveson Oualaud n’est pas rentré les mains vides. Il indique que dans ce village, « les enfants doivent parcourir 5 kilomètres dans la forêt afin d’atteindre une école ». En plus, « le village n’a pas accès à l’eau potable, il n’y a pas d’hôpital et parfois, les femmes enceintes meurent faute de maternité de proximité et le mauvais état de la route », explique Steveson Oualaud.

En rappel, c’est depuis 2017 que Stevenson Oualaud, aborde tous ces sujets dans le cadre de ses différentes émissions sur Radio Ndeke-Luka. Les sujets qui reviennent souvent sont liés, à la pénurie d’eau, au manque de tables-bancs dans les écoles, au manque de toilettes publiques dans les villes du pays, la déperdition scolaire des filles, et le manque d’hygiène dans les marchés en Centrafrique.

Stevenson Oualaud, est aussi connu des auditeurs Centrafricains, à cause de ses talents de musicien. Il a déjà à son actif les titres, Walombé, Motivation 236 et Mama Africa. Sur la chaine Youtube, ses « Fans » le connaissent sous le nom de Shaman X.