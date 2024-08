Tom Cruise, star et acteur du film à succès « Mission Impossible » serait bien conquis par une jeune pianiste espagnole de 25 ans. Elle a pour nom Victoria Canal. Face aux rumeurs d’une quelconque relation amoureuse entre les deux, l’Espagnole est sortie de silence et dément.

Victoria Canal: « les rumeurs avec Tom Cruise sont farfelues »

Inséparable de Victoria Canal depuis maintenant plusieurs semaines, Tom Cruise pourrait bien avoir retrouvé l’amour avec cette pianiste espagnole, âgée seulement de 25 ans. D’après les révélations du Dailymail, Victoria Canal aurait même visité le somptueux appartement de Knightsbridge. Tom Cruise l’aurait également emmenée faire une balade à bord de son hélicoptère. Une semaine plus tard, les deux ont été vus main dans la main à l’héliport de Battersea Power Station à Londres. Tom aurait même eu quelques gestes tendres à l’égard de la chanteuse en fermant affectueusement son manteau avant de l’escorter hors de la piste. Quelques jours plus tard, Victoria était son invitée dans la zone VIP du concert de Bruce Springsteen au stade de Wembley. Il l’aurait aussi invitée sur le tournage de Mission Impossible 8 et à la première de Twisters.

Alors qu’on voit Tom Cruise amoureux, la jeune espagnole est sortie de silence pour démentir. Victoria Canal qui a le bras droit amputé depuis sa naissance à cause du syndrome des brides amniotiques, a réfuté toute romance avec l’acteur. « Les gars, c’est littéralement dingue, mais apparemment les tabloïds pensent que je sors avec Tom Cruise. Je suis morte de rire. Arrêtons ça tout de suite – je suis désolée de vous décevoir, mais je ne sors pas avec cet homme, bien qu’il s’agisse d’une personne et artiste adorable », a-t-elle écrit sur Instagram.

Victoria Canal dévoile la relation qui le lie à Tom Cruise



Elle a ajouté : « Très sérieusement, Tom n’a été rien d’autre qu’une personne adorable et encourageante et un mentor, tout comme Chris Martin, mon père, mon professeur de musique et d’autres personnes sages qui ont beaucoup appris de la vie. Et encore une fois, je suis amie avec toutes sortes de personnes qui sont très différentes de moi, vous apprenez beaucoup si vous êtes ouvert à la vie qui vous apporte ces professeurs ».

Croyez-le ou non, Victoria Canal martèle qu’il n’y a rien à caractère amoureux entre lui et la star américaine. Tom Cruise est d’ailleurs présent à la cérémonie de clôture des JO Paris 2024 ce dimanche soir du côté du Stade de France.