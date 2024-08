Plusieurs personnes ont trouvé la mort dans des inondations au Tchad entre le 09 et le 15 août 2024. L’annonce a été effectuée jeudi dernier par le gouverneur de la région, le général Mahamat Tochi Chidi.

Tchad : plusieurs citoyens touchés par les inondations

Les populations de la province du Tibesti, située dans le nord-ouest du Tchad ont été touchées ces derniers temps-ci par des fortes pluies causant plusieurs dégâts et des pertes en vies humaines. Selon les faits rapportés, au moins 60 personnes ont trouvé la mort à cause des inondations. Ainsi, près de 06 départements ont été touchés par cette situation, selon les propos du gouverneur.

« Soixante personnes sont mortes à cause des inondations dans six départements du Tibesti : Bardaï, Zouar, Wour, Aouzou, Zoumri et Emi Koussi », a clarifié le gouverneur. À en croire l’autorité, ces inondations empêchent les aides humanitaires aux citoyens en difficulté à cause de l’accès difficile aux régions touchées.

Dans la perspective de trouver une solution dans certaines zones en proie à des risques, notamment Borkou, Ennedi et Tibesti, la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Fatimé Boukar Kossei, a convoqué une rencontre d’urgence.

Une initiative qui vise à trouver des mesures significatives pour assister les citoyens en difficulté. « Nous avons élaboré un plan d’assistance qui sera mis en œuvre immédiatement », explique l’autorité sur sa page officielle. Par ailleurs, elle a rassuré les uns et les autres que le gouvernement met en place plusieurs dispositions pour soutenir les populations sur plusieurs plans.