Saleh Kebzabo a été nommé Médiateur de la République au Tchad pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, selon le Décret N°0063/PT/2024 du 5 février 2024. Ainsi, il sera désormais appelé à résoudre les conflits et litiges entre citoyens et l’administration.

Tchad : Saleh Kebzabo, nouveau médiateur de la République

Saleh Kebzabo sera désormais chargé de résoudre les conflits et les litiges entre les citoyens et l’administration, garantissant ainsi le respect des droits des citoyens. Une fonction politique qui consiste à assurer la justice et la transparence.

Il interagira avec les citoyens pour résoudre les litiges et les conflits entre les citoyens et les institutions publiques. Sa nomination a été effectuée par décret présidentiel N°0063/PT/2024 du 5 février 2024, et avec un mandat de 5 ans.

Le nouveau médiateur de la République est donc chargé d’assurer le respect des droits fondamentaux des citoyens et de promouvoir la bonne gouvernance au Tchad. Son rôle principal est de faciliter la médiation entre les citoyens et les institutions publiques, dans le but de trouver des solutions équitables et justes aux différents litiges et conflits.

Son travail contribuera ainsi à la consolidation de la démocratie et à la promotion des valeurs de justice et d’équité dans le pays.