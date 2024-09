Les pluies diluviennes qui s’abattent sur le Tchad continuent de faire des ravages. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une tornade a frappé le village de Titir, situé à une vingtaine de kilomètres d’Abéché, causant la mort d’au moins 15 personnes.



Tchad: une tornade dévaste une école coranique



Selon les faits, le drame s’est produit dans la nuit du mercredi au jeudi, lorsque des vents violents accompagnés de fortes pluies ont provoqué l’effondrement de bâtiments, dont la chambre des enfants. Ce nouveau désastre s’ajoute à la longue liste des catastrophes naturelles qui frappent le Tchad depuis plusieurs semaines.

En effet, les pluies diluviennes ont déjà causé la mort d’au moins 145 personnes, submergé des centaines de milliers d’hectares de terres cultivables et déplacé plus de 964 000 personnes.

Les provinces du Mayo-Kebbi Est, de la Tandjilé, du Mandoul, du Salamat, de N’Djamena et du Sila sont les plus touchées par ces intempéries.

Par ailleurs, le gouvernement tchadien et ses partenaires humanitaires ont lancé un appel à l’aide internationale pour venir en aide aux populations sinistrées. Toutefois, plusieurs mesures d’urgence ont été prises à l’endroit des ménages touchés. Cette situation devait attirer l’attention des autorités tchadiennes à prendre des dispositions nécessaires pour protéger la population contre ces événements tragiques pendant les saisons pluvieuses.