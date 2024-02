Un autre scandale d’accident de circulation a impliqué le week-end dernier le rappeur camerounais, Tenor. Après quelques jours, il est sorti de son silence pour apporter des éclaircissements à travers un communiqué posté sur sa page Facebook.

Tenor fait une mise au point concernant l’accident de la route

La presse camerounaise a fait écho le week-end dernier d’une affaire d’accident de circulation impliquant le rappeur Tenor. Selon les informations qui ont déchaîné les passions dans le pays, l’ex-petit-ami de la Web-comédienne ivoirienne, Eunice Zunon a heurté un jeune garçon au retour d’un concert et a pris la fuite. Chacun allait de son commentaire sur les réseaux sociaux.

Le chanteur, pour blanchir son image et sa réputation, conteste fermement les accusations portées contre lui. Et dans un souci de clarifier les choses et rassurer ses nombreux fans, il a publié un communiqué de mise au point le mardi 13 février sur sa page Facebook.

COMMUNIQUÉ DE MISE AU POINT

Dans la soirée du 10 au 11 février 2024, j’ai été invité à prester à un concert organisé au quartier Biyem-Assi, plus précisément au niveau de la Mairie de Yaoundé 6, à l’occasion du match opposant l’Afrique du Sud et la RDC pour la troisième place de la TotalEnergies AFCON 2023.

À la fin de ma prestation, à bord d’un véhicule de location (avec chauffeur) la foule, dont certains jeunes, s’est agrippée à la voiture et le chauffeur a dû forcer pour se frayer un chemin au milieu de cette foule.

Et c’est à ce moment que l’événement qui est à l’origine de cette mise au point est arrivé. Nous (mon équipe et moi) avons donc continué notre chemin, ne sachant pas qu’un incident était survenu après nous, jusqu’à ce que nous l’apprenions le lendemain (11 février 2024) via les réseaux sociaux, avec une description des évènements complètement détournée de la réalité des faits.

N’étant plus dans la ville au moment où j’ai appris cette triste nouvelle, j’ai tenu à prendre contact (par le biais de mon équipe) avec le jeune homme blessé et sa maman pour une prise en charge complète de ses soins. Et je peux garantir qu’il va mieux aujourd’hui et poursuit sa convalescence.

Je prie donc les organisateurs de spectacle et les mélomanes de tout genre à prendre plus de mesures de sécurité pour que nos concerts restent des moments de célébration, afin de nous éviter, à tous, des situations malencontreuses dans le futur.

NB : Sachant que toutes les informations présentes dans ce communiqué sont vérifiées et vérifiables, j’exhorte nos journalistes et autres lanceurs d’alertes à la vérification et de leurs informations avant de lancer des particuliers à la vindicte populaire.

N’hésitez jamais à nous contacter en cas de suggestions et de remarques et nous serons toujours prompts à réagir en faveur DES TENORIFIÉS FIERS ET FORTS. Parce que c’est avec VOUS que les miracles s’opèrent au quotidien. Soyons prudents, soyons disciplinés. Je vous aime. Yaoundé, le 13 février 2024 -TÉNOR