Au Bénin, la Haac invite les médias à faire preuve de professionnalisme dans le traitement des informations liées au terrorisme. Dans un message publié ce jeudi 19 septembre, l’institution de régulation en appelle au sens de responsabilité de tous.

Bénin : les journalistes invités au sens de responsabilité face à l’actualité sur le terrorisme

Pour la Haac, l’information liée à la sécurité a un caractère délicat et conformément au Code de l’information et de la communication, son traitement requiert « doigté et circonspection ».

L’autorité de régulation parle d’informations sensibles qui ne sauraient être « livrées sous le joug de la recherche d’exclusivité ou autres »

« J’en rappelle au sens de responsabilité sociale de chacun et de tous, édicté à l’alinéa 3 de l’article 2 du code de déontologie de la presse béninoise », a écrit le président Édouard Loko.