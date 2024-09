Ce mardi 10 septembre, CANAL+ POP a donné le coup d’envoi de la troisième saison de The Bachelor. Et c’est le séduisant Lamine Cissokho qui a pour mission de faire chavirer les cœurs de 20 prétendantes.

Qui est Lamine Cissokho, le nouveau Bachelor ?

Âgé de 34 ans, Lamine Cissokho est un Sénégalais aux multiples talents. Diplômé en droit des affaires, il exerce également en tant que banquier, acteur et mannequin. Passionné de sport, il a notamment pratiqué le basketball. Il l’a d’ailleurs bien démontré lors que la candidate Blevie l’a testé avec un ballon.

Ce célibataire endurci succède à Clive Ketu Mbaku, l’entrepreneur camerounais qui avait marqué la saison 2. Avec son charme et son parcours atypique, Lamine Cissokho promet de faire vibrer les téléspectateurs de cette troisième saison de The Bachelor.

Lamine Cissokho, le Bachelor de la saison 3. @Canal+

« Lamine est prêt à être conquis ! Vingt jeunes femmes, venues de différents pays, vont tout mettre en œuvre pour le séduire. La Côte d’Ivoire et le Cameroun sont les deux pays les plus représentés. Abidjan est représenté par un trio de charme : Ashley, Mauricia et Zeinab. Côté camerounais, ce sont Noucha (24 ans), Blanche (26 ans), Nelsa (26 ans) et Clavelle (27 ans) qui tenteront de faire chavirer le cœur du Bachelor. »