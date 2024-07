Le Général Abdourahamane Tiani, a exprimé sa compassion à Assimi Goita et Vladimir Poutine après l’attaque terroriste de Tinzaouatène survenue le 25 juillet 2024. Dans un message aux dirigeants malien et russe, il condamne « une attaque barbare, lâche et ignoble » qui a emporté « plusieurs éléments du groupe russe Africa Corps, dont leur Chef ».

Attaque terroriste de Tinzaouatène au Mali: Tiani condamne un assaut « barbare, lâche et ignoble »

Le Général Abdourahamane Tiani, a adressé des messages de compassion à ses homologues malien et russe, suite à l’attaque terroriste du 25 juillet dernier dans la zone de Tinzaouatène au Mali. Cette attaque a occasionné la mort de plusieurs militaires maliens et membres du Groupe russe Africa Corps, ainsi que des blessés et d’importants dégâts matériels.

« C’est avec une grande consternation que j’ai appris la disparition le 25 juillet 2024 d’un nombre important de militaires maliens dans la zone de Tinzaouatène, à la suite d’une attaque terroriste barbare, lâche et ignoble d’une coalition des forces terroristes« , a écrit le chef de l’État nigérien.

Il a rassuré son homologue malien que cette attaque ne fait qu’accroître la détermination des deux pays dans leur lutte pour la reconquête de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale. « Je vous assure de notre soutien indéfectible dans cette dure épreuve et de ma disponibilité à tout mettre en œuvre, de concert avec Vous, afin de réussir notre combat commun dans le cadre de la Confédération des États du Sahel« , a-t-il ajouté.