Tidjane Thiam, s’est rendu ce weekend dans le district de Bas-Sassandra. Une visite qui s’inscrit dans le cadre de la tournée entamée dans la diaspora et les districts. À l’occasion, le président du PDCI-RDA s’est penché sur les difficultés que subissent les Ivoiriens depuis quelques années.

PDCI-RDA : Tidjane Thiam sonne la mobilisation à Bas-Sassandra

Tidjane Thiam se montre sensible à la souffrance des Ivoiriens. Dans son discours délivré à Bas-Sassandra a exprimé sa préoccupation face au quotidien du peuple. « Depuis quelques années, le quotidien des Ivoiriens est plus que difficile. Ils doivent faire face à des défis majeurs et de sérieuses difficultés pour prendre soin de leurs familles et réaliser leurs rêves », a-t-il lancé.

Le président du PDCI-RDA s’est notamment appesanti sur « la mévente des produits agricoles avec la paupérisation grandissante des populations rurales et de nos parents planteurs ; la montée des eaux pendant la saison des pluies et les inondations qui paralysent totalement nos villes, et Abidjan en particulier, avec son lot de tristesse chaque année ; les déguerpissements sauvages dépourvus de toute humanité ou compassion ; le coût sans cesse croissant de l’électricité pour les ménages et les entreprises, la cherté du coût de la vie et l’endettement massif pour un pays comme la Côte d’Ivoire, qui compromet l’avenir de nos enfants ».

Pour Thiam, « l’Indice du Développement Humain (IDH), est la mesure la mieux acceptée internationalement de développement des pays ». Mais il note malheureusement que la Côte d’Ivoire n’est pas positionnée dans le dernier classement de l’IDH. « En un an, la Côte d’Ivoire est passée de 159ᵉ à 166ᵉ dans le monde sur 193 pays. Reculant de 7 places en un an sur cet indice qui mesure l’espérance de vie et le niveau d’éducation. Nous sommes désormais dans les 30 derniers pays du monde sur 193 », a-t-il déploré.

Face aux problèmes de ses compatriotes, Tidjane Thiam propose l’action. Selon lui, il est important de mener des actions concrètes pour soulager les populations. « Sur tous ces sujets et bien d’autres encore, il nous faudra agir autrement, différemment. Il nous faudra surtout, et le plus important, mettre l’humain au centre de toutes nos actions », a indiqué le président du PDCI-RDA.