Le Roi 1212 serait un faux milliardaire. C’est du moins ce qu’avance le chanteur ivoirien Tiesco Le Sultan dans une publication sur sa page Facebook.

Les vérités de Tiesco Le Sultan sur le Roi 1212

Le Père Daloa a craché ses vérités au Roi 1212 sur le plateau de l’émission Willy à midi diffusée sur Life TV. En effet, l’homme reproche au Malien de n’avoir pas tenu ses promesses envers lui. Il a confié que « roi » lui a promis une maison et une voiture. Mais le Père Daloa assure n’avoir rien reçu.

Au lendemain de la sortie du Père Daloa, Tiesco Le Sultan a lui aussi enfoncé le Roi 1212. L’artiste ivoirien a déclaré que le Malien « est la plus grosse arnaque du siècle ». Le Gringo l’a même qualifié de « menteur en série pro max ».

« Depuis au temps d’Arafat ( rip ), il nous a tous blagués pour avoir nom avec ses voitures qui ne sortent jamais du garage. Bref, je vous explique. J’ai connu ce monsieur vers 2020 grâce à mon frère Pantcho et nous étions bon amis et l’amitié, c’est le partage, alors j’ai chanter son nom dans 4 de mes chansons. En retour, il m’a promis une voiture, mais en 3 ans j’ai reçu que 100 0000 de sa part. Foutaise. Voilà comment notre amitié c’est terminé. Moi, je ne dure pas dans mauvais rêve. J’ai payé mes maison et mes voitures à la sueur de mon front donc on ne se fout pas de moi », a expliqué le Rebelle de Yopougon.

En clair, Tiesco Le Sultan confirme les propos du Père Daloa. Il ajoute même que Pantcho Legataire et Debordo peuvent confirmer ses dires. « Les vrais Maliens m’ont dit que son nom n’est même pas dans les 10 milliardaires du pays », a conclu Tiesco.