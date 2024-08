Au Togo, le Chef de l’État, Faure Essozimna Gnassingbé a accordé une audience à une délégation ministérielle du Niger le lundi 12 août 2024. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Le Président Faure Gnassingbé accueille une délégation du Niger

Le Togo et le Niger veulent consolider leur relation bilatérale. Ainsi, des émissaires du général Abdourahamane Tiani ont été chaleureusement accueillis au Togo le lundi 12 août 2024. Cette délégation a été conduite par le ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales.

À l’issue des échanges, le colonel major Garba Hakimi porteur du message du Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le Général Abdourahamane Tiani, a pu transmettre sans équivoque la note du Président. L’envoyé spécial du général Tiani a clarifié l’objectif principal de leur visite au Togo.

« Nous avons été reçus par Son Excellence, Faure Gnassingbé. Il s’agit d’une mission dépêchée au Togo par Son Excellence, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani pour remettre un message de fraternité au Président du Togo » a-t-il déclaré.

Dans la même perspective, le ministre nigérien de la Santé publique, de la population et des affaires sociales a saisi l’occasion pour exprimer au chef de l’État, la gratitude du peuple nigérien, pour sa détermination en faveur de la paix et la stabilité dans la sous-région et en Afrique principalement pour les pays de l’AES.

Pour rappel, le président Faure Gnassingbé a reçu récemment des émissaires du président Ibrahim Traoré. Cette rencontre perpétrée avec les dirigeants des pays de l’Alliance témoigne du lien étroit entre ces pays avec le Togo malgré leur sortie de la CEDEAO.