Au Togo, le président de la République Faure Gnassingbé a présidé au premier conseil des ministres du nouveau gouvernement du Premier ministre Victoire Tomegah Dogbé 2. Lors de ce conclave tenu vendredi 23 août 2024 au palais de la présidence, le chef de l’État a procédé à la nomination des gouverneurs des régions du pays.

Liste des 5 gouverneurs régionaux du Togo nommés par Faure Gnassingbé

En conseil des ministres du 23 août dernier, le chef d’État Faure Gnassingbé a nommé les gouverneurs qui vont diriger les cinq régions du Togo. C’est en respectant les dispositions de l’article 28 de la loi du 08 janvier 2007 portant organisation de l’administration territoriale déconcentrée que ces nominations ont été prononcées.

« Dans le contexte sécuritaire actuel, qui appelle d’une part un renforcement de la présence de l’État et de son autorité, et d’autre part un suivi rapproché et coordonné de la mise en œuvre des politiques publiques et projets de développement, le président de la République, conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi du 08 janvier 2007 portant organisation de l’administration territoriale déconcentrée, a nommé les gouverneurs de régions », renseigne le relevé du conseil des ministres.

À noter que parmi ces gouverneurs nommés, deux généraux des forces armées togolaises (FAT) s’y trouvent. Il s’agit de la région de la Kara et de celle des Plateaux.

Les gouverneurs des 5 régions nommés par Faure Gnassingbé

1 – Monsieur ATCHA-DEDJI Affoh est nommé gouverneur de la région des savanes ;

2 – Le général de brigade ADJITOWOU Komlan est nommé gouverneur de la région de la Kara ;

3 – Le général de brigade MAGANAWE Dadja est nommé gouverneur de la région des plateaux ;

4 – Monsieur BAGBIEGUE Taïrou est nommé gouverneur de la région maritime ;

5 – Madame KASSAH-TRAORE Zouréhatou est nommée gouverneure du district autonome du Grand Lomé.