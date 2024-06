Au Togo, le nouveau patron de l’armée, le Général de brigade, Allahare Dimini, a pris une décision majeure pour discipliner ses éléments. Ils sont désormais interdits de jouer aux jeux de hasard et trading.

Quelques jours après sa nomination, le nouveau Chef d’État major de l’armée se fait sentir déjà. Ainsi, les militaires qui se livrent aux différents jeux de hasard n’ont plus le choix que d’abandonner cette activité qui n’honore pas la « fonction militaire ».

En effet, selon l’autorité, le constat effectué est amer au sein de la corporation. « Il a été constaté que plusieurs militaires s’adonnent à des jeux de hasard et adhèrent à des sociétés illégales de placement d’argent communément appelées sociétés de trading, investissant leur solde ou leur gratification dans le but de faire des profits.» a constaté le Chef d’État major.

Il explique que, « l’implication active ou passive du personnel des FAT donne du crédit aux promoteurs de ces sociétés douteuses qui ; après s’être remplis les poches, coupent tout contact, deviennent introuvables et laissent leurs adhérents dans le désarroi total ».

Ces comportements, qui n’honorent pas la fonction militaire, impactent négativement le moral de la troupe et mettent potentiellement en péril les efforts consentis par le commandement pour l’amélioration des conditions de vie et de travail du militaire togolais. De plus, l’adhésion massive des militaires à ces sociétés constitue un obstacle dans la conduite harmonieuse des procédures en cas de poursuite des promoteurs.

Allahare Dimini