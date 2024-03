Au Togo, le ministre des enseignements primaire, secondaire et technique, Komla Dodzi Kokoroko, a pris des mesures importantes pour avancer dans la mise en œuvre de la carte scolaire. Pour ce faire, une commission a été mise place.

Togo : le ministre Komla Dodzi Kokoroko crée une commission pour la réalisation des cartes scolaires

Le ministre Komla Dodzi Kokoroko a créé un comité de coordination chargé de mettre en place la carte scolaire au niveau national. En effet, ce comité est présidé par le Ministre en charge des enseignements primaire et secondaire. Ainsi, pour soutenir le comité de coordination, une équipe technique nationale de mise en place de la carte scolaire (ETNCS) a été mise en place. Cette équipe sera dirigée par le directeur de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation du ministère en charge des enseignements primaire et secondaire.

À cet effet, l’équipe technique nationale aura pour responsabilité de définir le cadre général d’intervention pour la mise en place de la carte scolaire. En outre, il existe des déclinaisons de ces commissions à différents niveaux. Au niveau régional, il y aura une Commission régionale chargée d’analyser les rapports des commissions communales et préfectorales ainsi que les demandes pour le second cycle du secondaire. Au niveau préfectoral, une Commission préfectorale de la carte scolaire a été créée, présidée par le préfet de chaque préfecture, et elle se chargera d’analyser les rapports des commissions communales et préfectorales ainsi que les demandes pour le premier cycle du secondaire.

Enfin, au niveau communal, une commission technique de coordination sera responsable d’analyser les demandes pour le préscolaire et le primaire de la commune. En mettant en place ces commissions, le gouvernement togolais cherche à assurer une mise en œuvre efficace de la carte scolaire à travers une coordination à plusieurs niveaux de l’administration.