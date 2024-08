Chanteur et compositeur togolais, Santrinos Raphaël sera en concert le 31 Octobre prochain au Bataclan à Paris. Dans un entretien accordé à RFI, l’artiste annonce les couleurs de son show. Un concert dont il veut en faire « le meilleur de sa vie ».

Santrinos Raphaël au Bataclan, « ce sera différent »

Un grand show s’annonce pour le 31 Octobre prochain à Paris, plus précisément au Bataclan. Le chanteur et compositeur togolais Santrinos Raphaël et sa bande vont débarquer pour un concert de ouf. À quelques semaines du jour-J, Santrinos Raphaël est passé au micro de RFI dans un entretien exclusif. Il compte faire de ce concert, « le meilleur de » toute « sa vie ».

« Ceux qui me suivent savent déjà comment les concerts de Santrinos se passent. Mais là, je me suis donné comme défi, de faire le meilleur concert de ma vie. J’ai fait plusieurs fois le stade à Lomé ou encore le Palais des Congrès. C’était magique, mais là, ce sera différent. Je vais inviter beaucoup d’artistes avec qui j’ai déjà collaboré pour que ce soit un réel moment de partage. Il y aura des danses, des tableaux bien travaillés et de nombreuses surprises. Je ne peux pas tout vous dire. Mon équipe a tellement d’idées. Restez juste connectés à mes réseaux pour voir au fur et à mesure tout ce que nous préparons. », a-t-il déclaré.

Ce concert sera également une grande fête pour la communauté togolaise en France. « Oui, ce sera une fête pour la communauté togolaise de France, mais pas seulement. Ce sera l’occasion de réunir toutes les communautés africaines qui apprécient ma musique dans la région. C’est un rêve qui devient réalité pour moi, la première fois que je vais faire le Bataclan. J’ai hâte de pouvoir faire ce concert. », a ajouté Santrinos Raphaël.

Et voilà les couleurs annoncées, rendez-vous donc le 31 Octobre au Bataclan.

Santrinos Raphaël, le grand secret derrière sa forme physique

Musicien, Santrinos Raphaël a su trouver l’équilibre parfait entre le développement physique et la production artistique à travers la musculation. Le Togolais est adepte des salles de gymnastique. Il l’a avoué quand on lui a posé la question. « À la base, j’aime bien le football. Mais puisqu’on ne peut pas tous être un Emmanuel Adebayor (ancien international de football togolais,), pour maintenir la forme, j’ai commencé la musculation en salle de gymnastique. C’est l’activité sportive que je pratique le plus et j’y prends plaisir à chaque fois. Bon, nous, on va en salle pour jouer les beaux gosses auprès des filles (rires). Donc tout ce qui est cardio, ce n’est pas ce que nous aimons le plus, surtout nous les artistes, mais ça aide pour la scène. », martèle le chanteur togolais.

La pratique de ce sport selon Santrinos Raphaël compatible pour un artiste qui fait des tournées. « La scène musicale, c’est d’abord une question de performance, au même titre que la salle de sport. Ça nous permet d’avoir assez de souffle pour pouvoir gérer, surtout quand on fait du live et qu’on doit tenir pendant deux heures devant une foule immense. Et pas seulement. Parfois, le sport aide même à développer des techniques pour le chant : ça facilite d’être préparé en salle. », a-t-il conclu.