Le nouveau gouvernement de la République du Togo est désormais connu. Sur proposition du Premier ministre, Victoire Tomegah Dogbé, le chef de l’État Faure Gnassingbé a procédé, mardi 20 août 2024, à la nomination des membres du nouveau gouvernement.

Composition des membres du nouveau gouvernement du Togo

Après la promulgation de la Constitution de la 5è République par le président du Togo Faure Gnassingbé, les membres de ce tout premier gouvernement sont connus. Avec à leur tête Victoire Tomegah Dogbé comme Premier ministre, certains ont pu être reconduits et d’autres ont quitté Dans ce nouveau gouvernement composé de 35 membres, on note 11 ministres sortants pour 13 nouvelles personnalités dont des opposants, qui ont effectué leur entrée.

Parmi les ministres reconduits, certains ont changé de portefeuille. Il s’agit du général Damehame Yark qui maintient son titre de ministre d’État, mais se chargera à présent du ministère des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance. Aussi, Sani Yaya prend le portefeuille du ministère des travaux publics et des infrastructures.

À noter que les partis d’opposition Union des forces de changement (UFC) et l’Alliance nationale pour le changement (ANC) font leur entrée dans le nouveau gouvernement du Togo. Ainsi, on note respectivement la présence de Isaac Tchiakpe de l’UFC puis de Koamy Gomado, maire de la commune Golfe 1 et militant de l’ANC.

Voici les membres du nouveau gouvernement du Togo

Victoire Tomegah-Dogbé, Premier ministre, chef du gouvernement

1 Général Damehame Yark, Ministre d’Etat, ministre des ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance

Au titre des ministres :

2 Gilbert Bawara, Ministre de la réforme des services publics, du travail et du dialogue social

3 Cina Lawson, Ministre de l’économie numérique et de la transformation digitale

4 Katari Foli-Bazi, ministre de l’environnement et des ressources forestières

5 Yawa Tségan, Ministre de l’urbanisme, de l’habitat et de la réforme foncière

6 Antoine Lekpa-Gbegbeni, Ministre de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural

7 Rose Kayi Mivedor-Sambiani, Ministre du commerce, de l’artisanat et de la consommation locale

8 Sani Yaya, Ministre des travaux publics et des infrastructures

9 Prof Robert Dussey, Ministre des affaires étrangères, de l’intégration régionale et des togolais de l’extérieur

10 Colonel Hodabalo Awaté, Ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière

11 Yawa Kouigan, Ministre de la communication, des médias, de la culture, porte-parole du gouvernement

12 Prof Komla Dodzi Kokoroko, Ministre des enseignements primaire et secondaire

13 Mazamesso Assih, Ministre du développement à la base, de l’inclusion financière, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes

14 Bouraïma Kanfitine Tchede-Issa, Ministre du désenclavement et des pistes rurales

15 Colonel Calixte Madjoulba, Ministre de la sécurité et de la protection civile

16 Manuella Modukpè Santos, Ministre de l’industrie et de la promotion des investissements

17 Jean-Marie Tessi, Ministre de l’accès aux soins et de la couverture sanitaire

18 Mipamb Nahm-Tchougli, Ministre de la justice et de la législation, garde des sceaux

19 Mila Aziablé, Ministre de l’eau et de l’assainissement

30 Me Pâcome Adjourouvi, Ministre des droits de l’homme, de la formation à la citoyenne et des relations avec les institutions de la République

21 Lidi Bessi-Kama, Ministre des sports et des loisirs

22 Kanka-Malik Natchaba, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

23 Essowè Georges Barcola, Ministre de l’économie et des finances

24 Prof Tchin Darre, Ministre de la santé et de l’hygiène publique

25 Robert Koffi Messan Eklo, Ministre des mines et des ressources énergétiques

26 Koamy Gomado, Ministre de l’aménagement et du développement des territoires

27 Richard Kangbeni, Ministre de l’économie maritime et de la protection côtière

28 Prof Akossiwa Zinsou-Klassou, Ministre de l’action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme

29 Isaac Tchiakpe, Ministre de l’enseignement technique, de la formation professionnelle, et de l’apprentissage

Au titre des ministres délégués :

30 Mawussi Kakati, Ministre délégué auprès du ministre des mines et des ressources énergétiques

31 Mohamed Ouro-Sama, Ministre délégué auprès du ministre de la sécurité et de la protection civile

32 Prof Kossivi Hounake, Ministre délégué auprès du ministre du commerce, de l’artisanat et de la consommation locale

33 Abdoul Fad Fofana, Ministre délégué auprès du ministre du développement à la base

Au titre des ministres à la Présidence de la République du Togo

34 Pascal Bodjona

35 Kokou Edem Tengue

Il est à préciser que le ministère de la planification du développement et celui des armées sont rattachés à la Présidence de la République du Togo. Le ministre des transports terrestre, aérien et ferroviaire est quant à lui rattaché à la Primature