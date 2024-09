Grosse mauvaise nouvelle pour le célèbre duo togolais, Toofan. Alors que le groupe prévoit le concert de ses 20 ans d’existence le 18 avril 2025 au Zénith de Paris, le duo va être perturbé par un élément du Nigéria. Il s’agit notamment de Burna Boy.

Toofan vs Burna Boy : qui remportera la bataille du Zénith ?

Il y a de cela quelques semaines, Toofan a annoncé l’organisation d’un concert en France pour célébrer leur 20 ans de carrière. L’événement est prévu pour le 18 avril 2025 au Zénith de Paris pour le bonheur de ses fans. En effet, ayant entamé son aventure en 2005, le duo aura exactement 20 ans en 2025 et une manifestation est prévue à cet effet.

Problème, des mois après l’annonce de Toofan concernant son concert, un autre artiste africain annonce son concert sur la même date et dans la même ville. L’élément en question est le Nigérian Burna Boy. Ce dernier a indiqué récemment qu’il sera en concert ce même 18 avril 2025 dans la ville de Paris et plus précisément au Stade de France.

Burna Boy est actuellement l’un des artistes les plus en vogue dans le monde depuis quelques années. Organiser un concert le même jour et dans la même ville se révèle un grand risque pour le duo togolais, Toofan. Malgré le fait que le groupe Toofan soit le premier à avoir annoncé la date de son concert comparativement à Burna Boy, le succès actuel du chanteur nigérian fait craindre un flop au niveau du groupe togolais.

On le sait, chaque artiste a ses fans, mais étant donné que les deux évènements s’organisent dans une ville non africaine et que Burna Boy regorge de plus de sponsors, cela inquiète les fans du groupe Toofan. Peut-être un report à venir d’un côté ou d’un autre ?