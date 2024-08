Après avoir perdu la première place dans le top 5 des milliardaires d’Afrique, Aliko Dangote a signé son retour dans la journée du 08 aout 2024. Selon les statistiques de Bloomberg, l’homme d’affaires nigérian a repris la tête du classement après avoir été détrôné par le Sud-africain Johann Rupert. Malgré cette nouvelle position, Le promoteur de Dangote Refinery n’est pas encore à l’abri.

Voici le top 5 des milliardaires d’Afrique selon Bloomberge

Détrôné par le Sud-africain Johann Rupert quelques jours plus tôt, Aliko Dangoté reprend du poil de la bête malgré les difficultés dans ses affaires. A la date du jeudi 08 août 2024, Aliko Dangote reste le premier homme le plus riche d’Afrique avec une fortune estimée à 13,8 milliards de dollars. Il est suivi par le Sud-africain Johann Rupert, patron de la Compagnie Financière Richemont qui totalise 12,9 milliards de dollars.

Le top 5 est complété par Nicky Oppenheimer (10,53 milliards de dollars), Nassef Sawaris (8,90 milliards de dollars), Natie Kirsh (8,53 milliards de dollars). Il faut signaler que Naguib Sawaris (6,64 milliards de dollars) est le 6e Africain présent sur la liste des 500 premiers milliardaires du monde qui sont quotidiennement évalués par Bloomberg.

Sources : Bloomberg (08 août 2024, 22H 30).

1er en Afrique, Aliko Dangoté occupe la 140e place au plan mondial à la date du 08 août. En difficultés avec ses entreprises, le Nigérian est menacé par la montée en puissance de Johann Rupert sur la liste des milliardaires d’Afrique. Ces derniers jours, il est difficile pour lui de maintenir ses chiffres stables. La dépréciation du Naira par rapport au dollar est l’une des raisons de la mauvaise phase que traverse le magnat du ciment.

Alors qu’il totalisait 13,8 milliards de dollars jusqu’à quelques minutes avant la date du 9 août 2024, La fortune a chuté de plus d’un milliard de dollars. Il est passé de 13,8 milliards de dollars à 13,7 milliards de dollars. Avec cette chute, il occupe désormais la 142e place sur les 500 premiers milliardaires du monde. Par contre, il demeure premier sur le plan africain. Dans la journée du 9 aout, il pourrait encore rebondir et creuser l’écart avec ses concurrents.

Aliko Dangoté tire la plus grande partie de sa fortune de sa cimenterie Dangote Cement. Ses investissements dans le sucre, le sel, le pétrole et d’autres activités apportent également une part considérable. Selon Bloomberg, l’actif le plus précieux de l’homme d’affaires nigérian est « une usine d’engrais d’une capacité de production annuelle de 2,8 millions de tonnes d’urée ».