Salvatore alias Toto Schillaci est mort. Ancien international italien, le meilleur buteur du mondial 1990 a tiré sa révérence à l’âge de 59 ans.

Décès du footballeur Toto Shillaci

La Fédération italienne de football a annoncé la mort de Salvatore, alias Toto Shillaci, le mercredi 18 septembre 2024. Pour rendre hommage à l’illustre disparu, la Fédération a prévu une minute de recueillement avant tous les matchs programmés du mercredi 18 au dimanche 22 septembre 2024.

Selon les informations rapportées, Toto Shillaci a succombé à un cancer de côlon contre lequel il se bagarrait depuis plusieurs mois. Sa dernière hospitalisation remonte en début de ce mois de septembre.

Emblématique joueur, il a gravé son nom dans l’histoire de la Squadra Azzurra. En 1990, lors de la coupe du monde organisée à domicile par l’Italie, Salvatore Shillaci a réalisé une Coupe du Monde exceptionnelle. Il a inscrit six buts, dont des réalisations décisives face à l’Autriche, la Tchécoslovaquie, l’Uruguay, l’Irlande et l’Angleterre. Malheureusement, son parcours s’est arrêté en demi-finale face à l’Argentine lors de la séance de tirs au but.

Shillaci a également été un redoutable buteur en club. Ses 39 buts en Serie B avec Messine, ses 37 réalisations en Serie A avec la Juventus et l’Inter, ainsi que ses 65 buts au Japon témoignent de sa grande efficacité devant le but.