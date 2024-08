Samedi dernier au festival Outside Lands à San Francisco aux États-Unis, Sabrina Carpenter a été évacuée en plein concert. C’était après avoir été touchée par des feux d’artifice.

Scène de terreur pour Sabrina Carpenter, touchée par des feux d’artifice en plein concert

Ce samedi 10 Août va certainement rester gravé dans la mémoire de la jeune chanteuse américaine Sabrina Carpenter. Lors de son passage au festival Outside Lands à San Francisco (États-Unis), elle a été évacuée de la scène. Elle était complètement affolée après avoir été touchée par des feux d’artifice placés dans le décor. Dans plusieurs vidéos qui ont été partagées sur les réseaux sociaux, on voit sur les images Sabrina Carpenter en train de chanter. Puis soudainement, des feux d’artifice placés dans le décor se déclenchent de manière inattendue alors que la chanteuse se trouve à proximité. Quelques étincelles ont atteint la jeune femme originaire de Pennsylvanie.

Surprise, et surtout apeurée, Sabrina Carpenter s’éloigne ensuite à toute vitesse de la scène en criant. « Oh mon Dieu », peut-on entendre dans la vidéo. Selon ce que rapporte Le Huffington Post, l’Américaine s’est rapidement remise de ses émotions et est ensuite remontée sur scène sous les applaudissements du public. Elle a pu entonner ses titres phares comme Espresso ou encore Please Please Please.

Et si depuis, Sabrina Carpenter n’a pas réagi publiquement à cet incident, elle est sortie du silence ce lundi 12 Août 2024. À travers une publication Instagram postée, elle a remercié ses fans et les organisateurs du festival dont elle faisait partie des têtes d’affiche. Pas blessée, la jeune star américaine sera en concert à l’Accor Arena de Paris les 16 et 17 mars 2025. Ce qu’a annoncé BFMTV.