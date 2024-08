La police tunisienne a interpellé trois membres du mouvement Génération Tidjane Thiam en pleine préparation de la cérémonie d’investiture du bureau de coordination, selon un communiqué du mouvement.

Tunisie : Génération Tidjane Thiam dénonce l’arrestation de trois de ses membres

Le mouvement Génération Tidjane Thiam rencontre des difficultés en Tunisie. La police a privé de leur liberté le Coordonnateur, le Secrétaire Général adjoint de la coordination, ainsi qu’une membre du bureau de la coordination. Coulibaly Zéwo Abdoul Kader, président du mouvement, a confirmé dans un communiqué que ces trois leaders « Thiamistes » ont été arrêtés.

Le communiqué n’a pas précisé les faits reprochés aux intéressés. Cependant, Coulibaly Zéwo Abdoul Kader a expliqué que les autorités ont arrêté ses camarades dans le cadre des préparatifs de la cérémonie d’investiture du bureau de coordination, prévue le 22 septembre prochain à Tunis.

Génération Tidjane Thiam considère ces arrestations comme une manœuvre politique visant à les déstabiliser et à porter atteinte à la morale de leur leader charismatique, Thiam, président du PDCI-RDA. « Nous voyons dans ces arrestations une tentative manifeste de freiner l’élan de notre mouvement et de compromettre nos objectifs pour 2025, notamment l’investiture de M. Tidjane Thiam en tant que candidat du PDCI-RDA à l’élection présidentielle et futur Président de la République de Côte d’Ivoire », indique le communiqué.

Coulibaly Zéwo Abdoul Kader et ses compagnons refusent de se laisser abattre par ces événements. Ils ont décidé de rester « fermement déterminés ».

Les hauts responsables du Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) s’activent pour obtenir la libération des trois membres arrêtés.