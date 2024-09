En Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoco Embaló a suscité une vive polémique en déclarant qu’il n’était pas intéressé par un second mandat présidentiel. Selon lui, cette décision aurait été influencée par les conseils de son épouse. Cependant, quelques jours plus tard, le président a commencé à montrer des signes de possible recul, laissant planer le doute sur ses intentions réelles.

Guinée-Bissau : Umaro Sissoco Embaló hésite à renoncer à un second mandat

Lorsque le président Embaló a annoncé qu’il ne se représenterait pas à l’élection présidentielle à venir, cette décision a semé la consternation au sein de son camp politique. Nombre de ses partisans, qui œuvraient déjà activement pour promouvoir sa candidature, ont exprimé leur désarroi. Mais les mécontentements ne se limitent pas à ses soutiens politiques : Embaló lui-même a observé une certaine déception au sein de la population. Ce sentiment, d’après lui, mérite d’être pris en considération.

Il apparaît désormais que le président est en pleine réflexion sur sa décision initiale. D’après plusieurs observateurs, il est évident qu’aucun choix définitif n’a encore été arrêté. L’annonce soudaine de son retrait pourrait être perçue comme une réaction impulsive, peut-être dictée par des raisons personnelles. En évoquant l’influence de sa femme, il pourrait avoir involontairement laissé entendre que la décision ne relevait pas d’un choix strictement personnel et politique.

Il est donc tout à fait envisageable qu’Umaro Sissoco Embaló revienne sur sa position. Avec encore du temps avant les élections, le président pourrait changer d’avis, bouleversant ainsi les calculs politiques et les attentes de ses soutiens comme de ses opposants.