Le président américain Joe Biden a décidé dimanche 21 juillet, de se retirer de la course pour la présidentielle de 2024 aux USA. Peu après cette annonce, il a déclaré soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris pour l’élection présidentielle de novembre prochain.

Joe Biden propose et soutient la candidature de Kamala Harris à la présidentielle de 2024 aux USA

Joe Biden, président des Etats-Unis ne sera pas candidat à sa propre réélection. A cet effet, il apporte son soutient à sa vice-présidente Kamala Harris pour cette course à la reconquête de la Maison Blanche. « Aujourd’hui, je souhaite offrir mon soutien total et mon appui à Kamala pour qu’elle soit la candidate de notre parti cette année. Démocrates, il est temps de se rassembler et de battre Trump », a fait savoir Joe Biden sur ses canaux digitaux officiels.

Aussitôt, l’ancien président des USA, Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton, ancienne secrétaire d’État, ont d’abord félicité le chef de l’Etat pour cette décision courageuse avant d’annoncer également leur soutien à Kamala Harris. « Nous nous joignons aux millions d’Américains pour remercier le président Joe Biden pour tout ce qu’il a accompli », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Kamala Harris sera donc le challenger de Donald Trump à la l’élection prochaine, si les militants du parti démocrate décident de lui accorder leur confiance comme souhaité par Joe Biden. L’élection est prévue pour le 5 novembre 2024 et avec cette nouvelle annonce de Biden, tous les démocrates sont appelés à s’unir derrière la candidate proposée par l’actuel président des USA pour mieux affronter Donald Trump qui est en train de gagner du terrain.