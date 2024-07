Ce dimanche 21 juillet 2024, le président américain Joe Biden a annoncé le retrait de sa candidature pour la présidentielle de 2024. Il a fait l’annonce via un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

Etats-Unis : Joe Biden annonce son retrait de la présidentielle de 2024

Le président américain n’est plus candidat à sa propre succession. Au départ, candidat des démocrates, il vient de jeter l’éponge pour l’intérêt de son parti. « Je crois qu’il est dans l’intérêt de mon parti et dans mon intérêt de me retirer et de me concentrer uniquement sur l’exercice de mes fonctions de président jusqu’à la fin de mon mandat », a-t-il écrit.

L’élection est prévu pour le 5 novembre 2024 et le président sortant devrait affronter Donald Trump qui représente le camp des républicains. La bataille n’aura donc pas lieu. Trump ne pourra pas prendre directement sa revanche sur Joe Biden qui l’a battu à la dernière élection présidentielle.

Plus de détails à venir…