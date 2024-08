La star américaine Mariah Carey est frappé deux décès en un jour. Il s’agit notamment de sa mère et de sa sœur qui ont perdu la vie ce week-end. L’artiste a annoncé la nouvelle au magazine « People ».

Mariah Carey annonce le décès de sa mère et de sa sœur dans un communiqué émouvant

Ce week-end va rester gravé dans la mémoire de la star de la musique Mariah Carey. L’artiste affronte un double deuil; Sa mère et sa sœur sont décédées le même jour, ce week-end. « Mon coeur est brisé parce que j’ai perdu ma mère ce week-end. Malheureusement, les évènements ont pris une tournure tragique, ma soeur est également morte le même jour, a déclaré la diva de 55 ans. Je suis heureuse d’avoir pu passer la semaine dernière avec ma mère avant qu’elle ne disparaisse. Je suis reconnaissante pour votre amour et votre soutien. J’apprécierai le respect de ma vie privée pendant cette période difficile », a confié Carey au magazine People.

Dans ses propos, Mariah Carey n’a pas donné plus de détails et les causes des décès de Patricia et Alison restent toujours inconnues. Sa maman Patricia, qui était mariée à Alfred Roy Carey, était une chanteuse d’opéra formée à Juilliard et une coach vocale avant d’avoir ses trois enfants : Alison, Morgan et Mariah. Le couple avait divorcé alors que Mariah Carey n’avait que 3 ans.

Il convient de souligner que Mariah Carey entretenait des relations épineuses avec sa mère et sa sœur. L’artiste de R’n’B s’était livrée sur la complexité de ses liens avec sa maman dans ses mémoires, The Meaning of Mariah Carey, sorties en 2020. « Cela n’a jamais été noir et blanc. Ça a été un arc-en-ciel d’émotions. Notre relation est un mélange épineux de fierté, de douleur, de honte, de gratitude, de jalousie, d’admiration et de déception. Un amour compliqué attache mon coeur à celui de ma mère », écrivait-elle. La mère de Monroe avait dédié son autobiographie en partie à Patricia. « Et à Pat, ma mère, qui, à travers tout cela, je crois qu’elle a fait du mieux qu’elle pouvait. Je t’aimerai du mieux que je pourrai, toujours », déclarait-elle.