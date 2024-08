Deux grandes célébrités aux Etats Unis, le boxeur Mike Tyson et le chanteur Chris Brown ont lancé leurs propres marques de cigarettes électroniques. Des produits qui ne sont pas autorisés à la vente par la US Food and Drug Administration (FDA).

E-cigarettes controversées : Mike Tyson et Chris Brown dans la tourmente

Des stars telles que le boxeur Mike Tyson et le chanteur Chris Brown ont lancé leurs propres marques de cigarettes électroniques aux États-Unis. Ces produits ne sont pas autorisés à la vente par la US Food and Drug Administration (FDA) et contribuent à la vague d’e-cigarettes non autorisées et illégales qui ont inondé le marché ces dernières années.

De son côté, Mike Tyson propose trois types d’e-cigarettes jetables sur sa boutique en ligne, dont certaines sont disponibles en 51 arômes différents. Il les propose à un taux unique de nicotine de 50mg/ml (la limite légale autorisée dans l’Union européenne est de 20 mg/ml). Certains dispositifs garantissent 7500 bouffées, soit dix fois plus que la moyenne des puffs. Sur son site, des photos du boxeur défilent, le présentant en train de fumer des cigarettes classiques et de vapoter ses dispositifs. La communication a trait à la thématique de la boxe et du sport. Ces derniers sont les vecteurs promotionnels des produits : « une vape conçue par un champion, pour un champion », ou encore « des vapes qui délivrent un coup de poing de saveur », « La marque de vape Mike Tyson représente la puissance et la performance »

Quant à Chris Brown, le musicien américain propose également des e-cigarettes jetables contenant un taux unique de 50mg/ml de nicotine dans une large gamme d’arômes. Le taux de nicotine n’est pas indiqué sur la boutique en ligne et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour le trouver. Les produits concernés permettent 15 000 bouffées au consommateur. Chaque dispositif est accompagné d’une carte collector de personnage représentant un personnage de bande dessinée unique conçu par Brown. Le dispositif est mis en avant sur la boutique en ligne « Ne manquez pas cette série limitée de cartes de collection officielles et exclusives, mettant en scène un personnage unique dessiné par Chris Brown. Soyez à l’affût de ces cartes de personnages et continuez à regarder pour voir ce qui apparaîtra ensuite. Conservez cette carte précieusement afin de pouvoir toutes les collectionner ! ».

Le compte Instagram de la marque, lancé en février 2024 compte déjà plus de 35 000 abonnés. On y voit Chris Brown faire la promotion directe de ses produits en associant le vapotage à une « expérience » et à une « vibe ». Aucune des publicités ne comporte un avertissement sanitaire sur le caractère addictif de la nicotine.

Les cigarettes électroniques de Mike Tyson et Chris Brown ne sont normalement pas autorisées à la vente. À ce jour, la FDA n’a autorisé que vingt-sept produits du vapotage, et seuls les arômes tabac et menthol sont autorisés pour les dispositifs de vapotage jetables. Pourtant, des milliers de produits, dont les produits des deux célébrités, comprenant de nombreux autres arômes attractifs, restent en vente en ligne et chez les détaillants. Les organisations de santé alertent sur la diffusion de ces nouveaux dispositifs destinés à un public très jeune.